Meloni (Fdi): Indennità di disoccupazione anche agli autonomi (Di giovedì 25 agosto 2022) Tra le proposte di Fratelli d'Italia sul lavoro c'è quella di "istituire uno strumento che garantisca anche agli autonomi, in caso di chiusura della partita IVA, un`Indennità di disoccupazione. Uno strumento basato sulle stesse regole della Naspi: 75% del reddito dichiarato l`anno precedente su base mensile con un importo massimo di 1200 euro. In questo modo si tutelano gli autonomi che perdono il lavoro e si disincentiva il sommerso". Lo afferma Giorgia Meloni in un video in cui sostiene che "non è normale che esistano ancora in Italia ammortizzatori sociali differenti tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi". "Fratelli d`Italia - dice la sua leader - si batte da sempre per l`introduzione di ammortizzatori universali, cioè che siano uguali per tutti i lavoratori".

