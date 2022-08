LIVE Vuelta a Espana 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | grande selezione sulla Collada de Brenes | gruppo a 1’50”

(Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA16.04 Si lancia Fausto Masnada che prova a ricucire su Padun! 16.03 Peggiorano le condizioni climatiche. La pia rischia di diventare un fattore determinante. 16.01 Ladesta facendo enormi danni. Ci sono corridori sparsi dappertutto, in testa alla QuickStep di Remco Evenepoel. 15.59 Mark Padun rompe gli indugi neldi testa. 15.58 Nel frattempo è calato sensibilmente il vantaggio dei 10 fuggitivi. Ilsi trova ora a soltanto 1’40”. 15.57 La maglia rossa rientra neldavanti insieme ad altri corridori. 15.55 Ed è rimasto dietro Rudy Molard (Groupama – FDJ)! 15.54 La caduta di poco ...

teamseee : ?? 6^ tappa Vuelta Espana ???? ?? Primoz Roglic @6 (Eurobet) - stake 3 LIVE #LaVuelta22 #cycling #ciclismo #betting #tips #tipster - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci all’attacco con Masnada e Cataldo - #Vuelta #Espana… - SpazioCiclismo : Segui con noi la tappa di oggi de #LaVuelta22. - LorenzoGe79 : Appassionati di #ciclismo altro giro altra tappa con il mitico Pedalino! Ma secondo voi siamo sulle orme di Pogacar… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 6 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis -

12.59 L'elenco dei dieci attaccanti: Ruben Fernandez (Cofidis), Mark Padun (EF Education - EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché - Wanty - Gobert), Nelson Oliveira (Movistar), Fausto Masnada (Quick - ...DIRETTA2022/ Video streaming tv: salite anche un anno fa nella 6tappa Subito per la ... Risultati Champions League/ Diretta golscore: Dinamo e Copenaghen ok! Ma promette anche di farsi ...Ciclismo, Vuelta 2022: la diretta scritta della sesta tappa con arrivo in salita sul Pico Jano, segui la corsa LIVE ...Lo spagnolo trionfa davanti a Impey e Wright, Roglic cede il primato BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) - Marc Soler ha vinto la quinta tappa della Vuelta a Espana 2022 con partenza a Irun e arrivo a ...