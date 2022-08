LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: Evenepoel devastante, ma la Spagna sogna con Ayuso e Mas. Nibali perde un quarto d’ora (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Vuelta A Espana LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.28 La DIRETTA LIVE di questa spettacolare tappa della Vuelta finisce qui. Grazie per essere stati con noi in questa giornata che ha visto la prima grande lotta tra gli scalatori e ha ridisegnato la classifica. Sul nostro sito troverete dichiarazioni, analisi e tutti gli approfondimenti del caso. L’appuntamento è per domani per la tappa numero 7! 17.27 Il primo italiano all’arrivo è Domenico Pozzovivo, 24° a 2’50” e 26° nella generale a 3’59”. Vincenzo Nibali è ormai uscito di classifica, avendo tagliato il traguardo con un quarto d’ora di ritardo. 17.26 Abbiamo ora la nuova top10 della generale: 1 ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.28 Ladi questa spettacolare tappa dellafinisce qui. Grazie per essere stati con noi in questa giornata che ha visto la prima grande lotta tra gli scalatori e ha ridisegnato la classifica. Sul nostro sito troverete dichiarazioni, analisi e tutti gli approfondimenti del caso. L’appuntamento è per domani per la tappa numero 7! 17.27 Il primo italiano all’arrivo è Domenico Pozzovivo, 24° a 2’50” e 26° nella generale a 3’59”. Vincenzoè ormai uscito di classifica, avendo tagliato il traguardo con undi ritardo. 17.26 Abbiamo ora la nuova top10 della generale: 1 ...

