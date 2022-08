Letta contro la bocciatura dell’Agcom al confronto con Meloni: “Decisione Bizantina”. La Lega: “Ma organizza lui o la Rai?” (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ una “Decisione che mi sembra Bizantina“. Enrico Letta contesta così la delibera dell’Agcom, per lui troppo cavillosa, che ha bocciato il confronto a due tra il leader del Pd e Giorgia Meloni, in programma il 22 settembre (a tre giorni dal voto) in uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. “Un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione”, ha sottolineato l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo la quale questo determinerebbe, per Meloni e Letta, “un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri”. Ma Letta non ci sta: “Non ho ancora capito se è un no, un nì o un sì. Studieremo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ una “che mi sembra“. Enricocontesta così la delibera, per lui troppo cavillosa, che ha bocciato ila due tra il leader del Pd e Giorgia, in programma il 22 settembre (a tre giorni dal voto) in uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. “Un unicotelevisivo tra due soli soggetti politici risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione”, ha sottolineato l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo la quale questo determinerebbe, per, “un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri”. Manon ci sta: “Non ho ancora capito se è un no, un nì o un sì. Studieremo ...

