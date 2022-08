Lazio, Provedel o Maximiano contro l’Inter: Sarri ha deciso (Di giovedì 25 agosto 2022) Ballottaggio in porta in casa Lazio tra Provedel e Maximiano in vista dell’Inter, Sarri ha preso una decisione contro l’Inter toccherà ancora ad Ivan Provedel difendere la porta della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il ritorno di Maximiano dalla squalifica, Sarri è deciso a confermare l’estremo difensore ex Spezia. Dopo le due ottime prove contro Bologna e Torino, Provedel vuole sfruttare la sua terza occasione e cementare il suo ruolo da primo portiere. Per Maximiano l’occasione del riscatto potrebbe arriva in Europa League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Ballottaggio in porta in casatrain vista delha preso una decisionetoccherà ancora ad Ivandifendere la porta della. Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il ritorno didalla squalifica,a confermare l’estremo difensore ex Spezia. Dopo le due ottime proveBologna e Torino,vuole sfruttare la sua terza occasione e cementare il suo ruolo da primo portiere. Perl’occasione del riscatto potrebbe arriva in Europa League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

