Gas, fonti del governo: "Pacchetti per le imprese, ma ora è fondamentale realizzare il rigassificatore" (Di giovedì 25 agosto 2022) Appena ieri, come abbiamo scritto, fonti autorevoli interne all'esecutivo hanno rassicurato circa la situazione energetica, spiegando che il governo sta fra l'altro finendo di mettere a punto un 'piano risparmio', che non dovrebbe escludere anche la possibilità di nuovi interventi per 'calmierare' i continui aumenti dei prezzi di gas e luce. Ad oggi, è stato poi precisato, siamo sì – per ovvi motivi – in uno stato di pre-allerta, ma comunque al primo dei tre livelli che poi portato all'emergenza. Tuttavia, lo sbalzo che in meno di tre giorni ha portato il prezzo del gas da 300 a 317 euro al MWh, inquieta, e non poco. Gas, fonti del governo: "Il gas c'è, ma urge realizzare al più presto un rigassificatore per evitare brutte sorprese" Ma anche oggi da Palazzo Chigi hanno rassicurato ...

