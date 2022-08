F1, Charles Leclerc: “Dobbiamo pensare una gara alla volta, credo ancora nel Mondiale” (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Circus della F1 torna in scena a Spa-Francorchamps (Belgio) e la Ferrari riprende la sua corsa Mondiale, irta di difficoltà. La chiusura della prima parte del campionato non è stata particolarmente felice, pensando al modo in cui sono andate le cose in Ungheria. Ecco che l’appuntamento nelle Ardenne sarà già un bel banco di prova per comprendere i valori in pista, su di un circuito che dovrebbe favorire sulla carta la Red Bull, monoposto particolarmente efficiente dal punto di vista aerodinamico e dotata di una straordinaria velocità di punta. Un break importante per il monegasco Charles Leclerc per ricaricarsi, con la consapevolezza che la strada verso l’iride sia molto complicata, tenendo conto degli 80 punti di ritardo dall’olandese Max Verstappen: “Avevo bisogno di ricaricare le pile con questa sosta. Ci sono stati alti e bassi ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Circus della F1 torna in scena a Spa-Francorchamps (Belgio) e la Ferrari riprende la sua corsa, irta di difficoltà. La chiusura della prima parte del campionato non è stata particolarmente felice, pensando al modo in cui sono andate le cose in Ungheria. Ecco che l’appuntamento nelle Ardenne sarà già un bel banco di prova per comprendere i valori in pista, su di un circuito che dovrebbe favorire sulla carta la Red Bull, monoposto particolarmente efficiente dal punto di vista aerodinamico e dotata di una straordinaria velocità di punta. Un break importante per il monegascoper ricaricarsi, con la consapevolezza che la strada verso l’iride sia molto complicata, tenendo conto degli 80 punti di ritardo dall’olandese Max Verstappen: “Avevo bisogno di ricaricare le pile con questa sosta. Ci sono stati alti e bassi ...

