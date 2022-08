F1, Carlos Sainz: “Stagione di alti e bassi. Non ci poniamo limiti” (Di giovedì 25 agosto 2022) “La mia Stagione finora è stata di alti e bassi. Le prime gare sono state difficili, poi siamo migliorati tanto e abbiamo compreso meglio il potenziale della vettura. Come squadra abbiamo identificato le cose in cui dobbiamo migliorare, come sempre siamo i primi a fare autocritica sulle nostre prestazioni“. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos Sainz in vista del Gran Premio del Belgio, quattordicesima tappa della Formula 1.“Per questa seconda parte non ci poniamo limiti – aggiunge lo spagnolo -. Negli ultimi anni su questo tracciato mi è sempre andata molto male, non so il motivo, se penso alle altre categorie nelle quali ho corso, il feeling con Spa è speciale. L’obiettivo? È vincere più gare possibili e vedere dove saremo alla fine”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) “La miafinora è stata di. Le prime gare sono state difficili, poi siamo migliorati tanto e abbiamo compreso meglio il potenziale della vettura. Come squadra abbiamo identificato le cose in cui dobbiamo migliorare, come sempre siamo i primi a fare autocritica sulle nostre prestazioni“. Lo ha detto il pilota della Ferrari,in vista del Gran Premio del Belgio, quattordicesima tappa della Formula 1.“Per questa seconda parte non ci– aggiunge lo spagnolo -. Negli ultimi anni su questo tracciato mi è sempre andata molto male, non so il motivo, se penso alle altre categorie nelle quali ho corso, il feeling con Spa è speciale. L’obiettivo? È vincere più gare possibili e vedere dove saremo alla fine”. SportFace.

