Energia: Fratoianni, 'bene proposta Pd su valutazione impatto ambientale a Piombino'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "La proposta del Pd avanzata dall'onorevole Romano di reintrodurre la valutazione di impatto ambientale per l'ipotesi di un rigassificatore galleggiante all'interno del porto di Piombino è da valutare e accogliere positivamente". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Poichè sul territorio - prosegue il capolista di Alleanza Verdi Sinistra in Toscana - sono molti i partiti dalla Lega al M5S a FdI al Pd che sono contrari alla nave all'interno della città toscana, non sarà difficile trovare una soluzione in tempi rapidi che permetta tale procedura, prima di ogni decisione". "Così come anche il ministro uscente Cingolani e il presidente della Regione Toscana possono contribuire, nell'interesse della collettività, affinché ..."

