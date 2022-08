Ecco Android Auto 8.0, ma le notizie non sono propriamente positive (Di giovedì 25 agosto 2022) Ultimamente Google ha iniziato a rilasciare Android Auto 8.0, ma, nonostante l’avvento di questa nuova versione, non vi è alcun segnale dell’attesissima riprogettazione. Negli ultimi mesi, gli utenti che utilizzavano Android Auto hanno rivelato anticipatamente un’importante innovazione del layout del display dell’app. Quel grande entusiasmo, però, ha raggiunto l’apice quando il colosso di Mountain View ha annunciato in via del tutto formale la riprogettazione di Android Auto, che a maggio è stata denominata “Coolwalk”. Certamente, ciò che ci si aspetta di più dal cambiamento è l’introduzione di un layout a schermo diviso in tre sezioni, che tende a rendere più semplice la modifica rapida dei contenuti multimediali in riproduzione oppure l’interazione con l’Assistente Google senza ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Ultimamente Google ha iniziato a rilasciare8.0, ma, nonostante l’avvento di questa nuova versione, non vi è alcun segnale dell’attesissima riprogettazione. Negli ultimi mesi, gli utenti che utilizzavanohanno rivelato anticipatamente un’importante innovazione del layout del display dell’app. Quel grande entusiasmo, però, ha raggiunto l’apice quando il colosso di Mountain View ha annunciato in via del tutto formale la riprogettazione di, che a maggio è stata denominata “Coolwalk”. Certamente, ciò che ci si aspetta di più dal cambiamento è l’introduzione di un layout a schermo diviso in tre sezioni, che tende a rendere più semplice la modifica rapida dei contenuti multimediali in riproduzione oppure l’interazione con l’Assistente Google senza ...

