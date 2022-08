Dimissioni in vista? Ecco la strategia per darle con professionalità (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – In epoca di ‘Great Resignation’, anche imparare a dare le Dimissioni ‘con professionalita’?, e? importante. Così, Indeed – portale numero uno al mondo per chi cerca e offre lavoro – ha individuato una strategia per farlo in modo corretto e con autenticita?. Dare le Dimissioni in modo appropriato e professionale – avverte Indeed – non si improvvisa, e? un’operazione che richiede un’attenta pianificazione. E’ importante farlo bene, cercando di mantenere un approccio corretto fino all’ultimo giorno di lavoro, cosi? da aumentare le possibilità? di ottenere referenze positive, sia dagli ex colleghi, sia dai precedenti responsabili. Entrambi, infatti, potrebbero essere più? propensi ad aiutare professionalmente se tutto il processo e? stato gestito con rispetto reciproco. Dare le Dimissioni in maniera ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – In epoca di ‘Great Resignation’, anche imparare a dare le‘con professionalita’?, e? importante. Così, Indeed – portale numero uno al mondo per chi cerca e offre lavoro – ha individuato unaper farlo in modo corretto e con autenticita?. Dare lein modo appropriato e professionale – avverte Indeed – non si improvvisa, e? un’operazione che richiede un’attenta pianificazione. E’ importante farlo bene, cercando di mantenere un approccio corretto fino all’ultimo giorno di lavoro, cosi? da aumentare le possibilità? di ottenere referenze positive, sia dagli ex colleghi, sia dai precedenti responsabili. Entrambi, infatti, potrebbero essere più? propensi ad aiutare professionalmente se tutto il processo e? stato gestito con rispetto reciproco. Dare lein maniera ...

