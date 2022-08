Dall’Inghilterra | una big di Premier su Maguire | giocherà in Champions

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il calciomercato del Chelsea è stato tra i più rumorosi in Europa. Tra cessioni, colpi sfumati e altri andati a segno, la squadra londinese è quella che, per ora, ha investito di più in questa sessione estiva. Eppure, a pochi giorni dal gong finale, i blues non sembrerebbero ancora soddisfatti del loro operato. Da settimane, infatti, prosegue la trattativa per Wesley Fofana del Leicester. Dopo molti giorni di stop, però, sembra essere giunti a un punto morto.United Chelsea Per questo motivo, la dirigenza del club di Londra avrebbe intenzione di abbandonare la pista che porta al centrale 21enne del Leicester per puntare un altro obiettivo molto meno dispendioso. Secondo quanto riporta la BBC, il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Harrydel Manchester United. Il centrale inglese sta poco alla volta scendendo nelle gerarchie ...