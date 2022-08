Crisi dei chip - Stellantis ferma la produzione a Sochaux, Honda prevede tagli per settembre (Di giovedì 25 agosto 2022) Stellantis sospenderà fino a sabato 27 agosto la produzione nello stabilimento di Sochaux, dove vengono assemblate, tra le altre, le Peugeot 3008 e 5008. Lo stop è dovuto alla carenza di chip. Una Crisi, quella dei semiconduttori, che continua a perdurare e, soprattutto, non conosce confini: anche la Honda ha previsto tagli nella produzione proprio a causa di carenze nelle forniture e problemi logistici. Estate a singhiozzo. Per quanto concerne Stellantis e la fabbrica di Sochaux, si tratta della seconda interruzione nel giro di poco tempo. Già all'inizio dell'estate, infatti, il costruttore ha dovuto fermare le linee dello stabilimento della Borgogna a causa di ritardi nelle consegne da parte di uno ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 agosto 2022)sospenderà fino a sabato 27 agosto lanello stabilimento di, dove vengono assemblate, tra le altre, le Peugeot 3008 e 5008. Lo stop è dovuto alla carenza di. Una, quella dei semiconduttori, che continua a perdurare e, soprattutto, non conosce confini: anche laha previstonellaproprio a causa di carenze nelle forniture e problemi logistici. Estate a singhiozzo. Per quanto concernee la fabbrica di, si tratta della seconda interruzione nel giro di poco tempo. Già all'inizio dell'estate, infatti, il costruttore ha dovutore le linee dello stabilimento della Borgogna a causa di ritardi nelle consegne da parte di uno ...

