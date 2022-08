Cosa è successo a Dele Alli (Di giovedì 25 agosto 2022) Intorno al finale di primo tempo il Tottenham è sotto a Goodison Park: una ventina di minuti prima un bel destro dell’ex Aaron Lennon aveva portato in vantaggio l’Everton di Roberto Martinez. Dopo una lunga manovra, Toby Alderweireld controlla la sfera poco dietro la metà campo, alza la testa e vede il movimento di un compagno a tagliare alle spalle della difesa verso il centro dell’area e lo serve con un lancio lungo e preciso. Quel compagno è Dele Alli, che riceve stoppando il pallone con il petto per poi tirare al volo anticipando il tentativo disperato d’intervento da parte di Coleman. È il gennaio 2016 e Dele ha appena segnato il suo quinto gol in Premier League, un gol con cui ha annunciato tutto il suo talento e il suo cinismo in area. Questa giocata, un lancio dalla difesa o dai piedi di Eriksen per trovare il taglio del ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 25 agosto 2022) Intorno al finale di primo tempo il Tottenham è sotto a Goodison Park: una ventina di minuti prima un bel destro dell’ex Aaron Lennon aveva portato in vantaggio l’Everton di Roberto Martinez. Dopo una lunga manovra, Toby Alderweireld controlla la sfera poco dietro la metà campo, alza la testa e vede il movimento di un compagno a tagliare alle spalle della difesa verso il centro dell’area e lo serve con un lancio lungo e preciso. Quel compagno è, che riceve stoppando il pallone con il petto per poi tirare al volo anticipando il tentativo disperato d’intervento da parte di Coleman. È il gennaio 2016 eha appena segnato il suo quinto gol in Premier League, un gol con cui ha annunciato tutto il suo talento e il suo cinismo in area. Questa giocata, un lancio dalla difesa o dai piedi di Eriksen per trovare il taglio del ...

