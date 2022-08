Centinaia di clienti ma niente partita Iva e tasse | nei guai col fisco una medium di Parma

(Di giovedì 25 agosto 2022) La Finanza ha rilevato ricavi non dichiarati per oltre 140mila euro e un’evasione Iva di oltre 25mila euro da parte di una sensitiva

Fanpage.it

Ricavi non dichiarati per oltre 140mila euro. Dal 2016 la medium avrebbe tenuto centinaia di sedute con clienti, pubblicato libri e organizzato corsi di "attitudine alla medianità" nonché "eventi spir ...I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una sedicente medium parmigiana, risultata sprovvista di partita iva e totalme ...