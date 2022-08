Calenda: “L’agenda Draghi non è un sogno, non lo abbiamo perso” (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA – “L’agenda Draghi non è un sogno, come diceva quello, è una solida realtà. Perché è davvero solida”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, su Repubblica, aggiungendo che “molti del centrodestra, non nelle interviste ovviamente, dicono di essere assolutamente convinti che dopo le elezioni Draghi sia la persona migliore per continuare a guidare il Paese. Per ora lo dicono sottovoce”. Con una maggioranza in cui siano “fuori Fratelli d’Italia e M5S” che completi “il Pnrr”, senza “fare scostamenti di bilancio a cavolo e fare le cose che ha detto nel discorso sulla fiducia. E certo doveva dire che l’Italia resterà in piedi, il problema è come ci resta. Se ci ritroveremo in un’impasse, senza una maggioranza chiara, sarà inevitabile continuare con lui. I primi a rompere con Meloni ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA – “non è un, come diceva quello, è una solida realtà. Perché è davvero solida”. Lo dice Carlo, leader di Azione, su Repubblica, aggiungendo che “molti del centrodestra, non nelle interviste ovviamente, dicono di essere assolutamente convinti che dopo le elezionisia lana migliore per continuare a guidare il Paese. Per ora lo dicono sottovoce”. Con una maggioranza in cui siano “fuori Fratelli d’Italia e M5S” che completi “il Pnrr”, senza “fare scostamenti di bilancio a cavolo e fare le cose che ha detto nel discorso sulla fiducia. E certo doveva dire che l’Italia resterà in piedi, il problema è come ci resta. Se ci ritroveremo in un’impasse, senza una maggioranza chiara, sarà inevitabile continuare con lui. I primi a rompere con Meloni ...

ilfoglio_it : Calenda: 'L'agenda economica di Meloni è insostenibile. E' più statalista di Fratoianni, e come Fratoianni e Bonell… - Linkiesta : Attuare il #Pnrr e l’Agenda #Draghi (con Draghi presidente del Consiglio) Il leader di @Azione_it presenta al Sena… - Lopinionista : Calenda: 'L'agenda Draghi non è un sogno, non lo abbiamo perso' - buonweekend : @gjscco @Ori254 @marcoghiotto abbiate fiducia l'agenda Draghi del PD e Calenda e Renzi risolveranno il problema me… - pentagram54 : RT @ElGusty201: Calenda: 'L'Italia non cambia. Altro che agenda Draghi. Tutti contro i'fascisti',non per governare ma per sopravvivere.MOLT… -