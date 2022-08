Calciomercato Sampdoria, accelerata per Fagioli (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati accelerano sulla concorrenza per portarsi a casa Fagioli, garantendogli continuità per giocare La Sampdoria, secondo quanto riporta Tuttosport, ha staccato le altre squadre interessate per portarsi a casa Fagioli. I blucerchiati hanno l’identikit giusto di squadra che garantirebbe allo juventino, non visto da Allegri e a rischio di non giocare, minutaggio e continuità che non trova in bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022): i blucerchiati accelerano sulla concorrenza per portarsi a casa, garantendogli continuità per giocare La, secondo quanto riporta Tuttosport, ha staccato le altre squadre interessate per portarsi a casa. I blucerchiati hanno l’identikit giusto di squadra che garantirebbe allo juventino, non visto da Allegri e a rischio di non giocare, minutaggio e continuità che non trova in bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

