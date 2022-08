Beverly Hills 90210 | addio a Joey E Tata | Nat del Peach Pit

Leggi su isaechia

(Di giovedì 25 agosto 2022), l’iconica serie televisiva degli anni 90, perde un altro iconico protagonista. Dopo Luke Perry, tutti i fan dell’amatissimo telefilm oggi piangono, l’indimenticabile Nat delPit. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stato Ian Ziering, Steve nella serie. In the last few months we’ve lost Jessica Klein one of’s most prolific writers and producers, Denise Douse who played Mrs. Teasley, and now I’m very sad to say Joe Ehas passed away.was truly an OG, I remember seeing him on the Rockford files with James Garner years before we worked together on. He was often one of the background villains in the original Batman series. One of the happiest people I’ve ...