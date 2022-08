Ascoli, in arrivo un gran colpo! C'è l'accordo con lo Sporting Lisbona (Di giovedì 25 agosto 2022) L’Ascoli sta preparando un altro colpo a effetto per la Serie B: dopo gli arrivi di Fabregas al Como e Strootman al Genoa, i bianconeri... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) L’sta preparando un altro colpo a effetto per la Serie B: dopo gli arrivi di Fabregas al Como e Strootman al Genoa, i bianconeri...

MattyProie8 : RT @PicenoTime: Ascoli Calcio, è Mattia Proietti il terzo giocatore in arrivo dal Bassano http://t.co/3NMCTuaT6o http://t.co/1ezetYsGzT - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli, è fatta per l’arrivo di Mendes - ILOVEPACALCIO : Corriere Adriatico: 'Ascoli, Saric-Palermo si farà. A centrocampo è in arrivo Gnahorè' - Ilovepalermocalcio - serieB123 : SerieB Il Palermo pesca in A e in B: doppio colpo in arrivo - Palledicuoio : @NapoliStat Sabiri si era capito che era buono quando arrivò all'Ascoli due anni fa; e già all'epoca al Fanta regalò soddisfazioni! -