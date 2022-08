Ucraina | Salvini | ' quanto fatto finora non è servito | questione da porre in Ue' **

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Ci si muove a livello europeo e internazionale, non c'è l'Italia che fa per conto suo" ma "sicuramente va posto al tavolo europeo ilche quello che è statofino a oggi non è". Così Matteoa Radio 24 chiedendo che il governo Draghi ponga la"altrimenti il prossimo governo dovrò prorazionamento di energia e gas".

bendellavedova : #Medvedev ripropone il ricatto putiniano: gas in cambio di un Governo amico che ribalti le politiche di Draghi di s… - Antongiulio2 : RT @OGiannino: Ricordate dopo 24 febbraio quelli che “macché sanzioni a Putin, tra 2 settimane tutto è finito!”. 6 mesi dopo, i russi hanno… - IvanOrtenzi : RT @OGiannino: Ricordate dopo 24 febbraio quelli che “macché sanzioni a Putin, tra 2 settimane tutto è finito!”. 6 mesi dopo, i russi hanno… - MorningNewsTv : Guerra Russia-Ucraina: 'Io con #Salvini sono pronto a confrontarmi, ma lui sta scappando' Il Ministro @luigidimaio… - stedepi : RT @apri_la_mente: Che strana questa giravolta della Lega, la Russia annaspa , scoppiano auto a Mosca , gli oligarchi legati a gazprom si s… -

... dentro e fuori, a passo svelto o lento, Matteoha riproposto i suoi dubbi, a dir poco, sull'utilità delle sanzioni alla Russia per la guerra di aggressione all'. E pazienza, anzi ......stiano diventando la guerra Spero che abruzzese stiano facendo una riflessione dice Matteo...Putin e che sta ricattando l'Italia è l'Unione Europea l'Italia continuerà a sostenere l'ha ..."L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina. Siamo con voi nella vostra lotta per resistere all'invasione russa, per ripristinare l'integrità territoriale ...Entornointeligente.com / ROMA. – L’ attenzione con cui il Cremlino sta seguendo l’esito del voto e i rapporti tra il centrodestra e Mosca tornano a infiammare la campagna elettorale. Se da un lato il ...