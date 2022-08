Sabrina Salerno | il vestito trasparente infiamma | si vede tutto

Leggi su chenews

(Di mercoledì 24 agosto 2022)ha riacceso nuovamente i social. Lo ha fatto in scatti in cui ha mostrato una trasparenza da urlo. I fan non hanno potuto fare altro che restare incantati davanti alla straordinaria bellezza della showgirl. Tra le donne più amate e seguite d’Italia c’è sicuramente. La showgirl ligure è riuscita a conquistare, a modo suo, praticamenteil pubblico italiano. Lo ha fatto sia con la sua qualità artistica sia con una presenza scenica non comune. InstagramLa showgirl ligure ha sempre dimostrato una straripante forma fisica. Cosa mantenuta ancora oggi e che lascia ad ogni foto un segno indelebile negli affezionati. A tal proposito, molti considerato lacome una bellezza senza tempo. Sembra, infatti, che per lei il tempo non passi ...