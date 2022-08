Questa bambina è riuscita a realizzare l’impossibile: contattare la ISS da casa sua e realizzare un sogno (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bionda. Occhi azzurri. E una coda che mette in risalto la sua fronte, ampia e spaziosa. Chissà se Isabella Payne farà la modella da grande. Per il momento ha un qualcosa che va oltre la sua bellezza da bambina. Stazione Spaziale Internazionale – Adobe StockA soli otto anni, la ragazzina prodigio del Kent è riuscita a contattare un astronauta della NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, un’interazione che l’astronauta ha definito la sua “preferita finora“. Isabella Payne, una appassionata dello Spazio, ha parlato direttamente con Kjell Lindgren, tramite la radio amatoriale di suo papà, Matthew Payne. Che possiede la radio e ha una licenza per 12 anni. Durante le loro pause, alcuni membri dell’equipaggio della ISS effettuano chiamate brevi e non programmate a radioamatori sulla terra, noti anche come ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bionda. Occhi azzurri. E una coda che mette in risalto la sua fronte, ampia e spaziosa. Chissà se Isabella Payne farà la modella da grande. Per il momento ha un qualcosa che va oltre la sua bellezza da. Stazione Spaziale Internazionale – Adobe StockA soli otto anni, la ragazzina prodigio del Kent èun astronauta della NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, un’interazione che l’astronauta ha definito la sua “preferita finora“. Isabella Payne, una appassionata dello Spazio, ha parlato direttamente con Kjell Lindgren, tramite la radio amatoriale di suo papà, Matthew Payne. Che possiede la radio e ha una licenza per 12 anni. Durante le loro pause, alcuni membri dell’equipaggio della ISS effettuano chiamate brevi e non programmate a radioamatori sulla terra, noti anche come ...

