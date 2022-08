Programmi TV di stasera, mercoledì 24 agosto 2022. Su Rai 1 l’ultima puntata di Superquark (Di mercoledì 24 agosto 2022) Piero Angela Rai1, ore 21.25: Superquark – Ultima puntata Divulgazione. I ghiacciai di tutto il mondo si stanno sciogliendo sempre più velocemente e si calcola che a fine secolo, quelli delle Alpi saranno completamente scomparsi. Per questo vengono monitorati anche dallo spazio con satelliti, ma è anche essenziale studiarli dall’interno, per scoprire ciò ne indebolisce il “cuore”. Lo racconta il documentario della Doc Lab realizzato da Marco Visalberghi “Gli Ultimi Ghiacci”, che apre l’ultima puntata “Superquark”, il lascito finale di Piero Angela. Obiettivo, poi, sulla medicina “personalizzata”, con Barbara Gallavotti e Rita Antonelli: in Val d’Aosta un nuovo centro studierà il Dna di migliaia di persone per capire quali sono le minuscole caratteristiche che possono incidere sulla nostra salute e ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Piero Angela Rai1, ore 21.25:– UltimaDivulgazione. I ghiacciai di tutto il mondo si stanno sciogliendo sempre più velocemente e si calcola che a fine secolo, quelli delle Alpi saranno completamente scomparsi. Per questo vengono monitorati anche dallo spazio con satelliti, ma è anche essenziale studiarli dall’interno, per scoprire ciò ne indebolisce il “cuore”. Lo racconta il documentario della Doc Lab realizzato da Marco Visalberghi “Gli Ultimi Ghiacci”, che apre”, il lascito finale di Piero Angela. Obiettivo, poi, sulla medicina “personalizzata”, con Barbara Gallavotti e Rita Antonelli: in Val d’Aosta un nuovo centro studierà il Dna di migliaia di persone per capire quali sono le minuscole caratteristiche che possono incidere sulla nostra salute e ...

