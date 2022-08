Napoli-Juve Stabia | Spalletti | “Ripagheremo l’amore dei tifosi Ndombele che giocatore!”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Lucianoha parlato al termine dell’amichevole, vinta dalla squadra azzurra per 3-0. Ilpresenta ufficialmente ai suoii nuovi acquisti e batte 3-0 lain amichevole. In un ‘Maradona’ gremito da circa 40mila spettatori, accorsi gratuitamente su iniziativa del club azzurro, a decidere il test contro le Vespe ci pensano Tanguy, Giuseppe Ambrosino ed Alessio Zerbin.schiera un ‘-2’ alla luce dei tanti impegni ravvicinati, consentendo a chi non ha avuto minutaggio (o quasi) di mettere benzina nelle gambe: Sirigu, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus,appunto, Raspadori e Simeone su tutti. Nel finale ...

Dopo i larghi successi con Hellas Verona (5 - 2) e Monza (4 - 0), il Napoli si impone allo stadio Maradona 3 - 0 contro la Juve Stabia davanti a quasi 40mila spettatori. L'amichevole contro le 'Vespe', che militano in Serie C, è l'occasione per testare i nuovi arrivi. È terminata sul risultato di 3 - 0 la diretta dell'amichevole Napoli Juve Stabia. Tutto si è deciso nel corso del secondo tempo, dato che all'intervallo il risultato era ancora 0-0. Il Napoli ha presentato la squadra e poi ha effettuato una partita amichevole contro la Juve Stabia al Maradona. La squadra di Spalletti ha vinto per 3-0 con le reti di Ndombele, Ambrosino e Zerbin.