Napoli, CdS: “Maradona pieno per l’amichevole, un abbraccio alla squadra” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS il Napoli oggi sarà impegnato in una amichevole al Maradona con tutti tifosi che aspettano la squadra. “Le sole braccia del Maradona, questa volta, non basteranno. Macché: corpo, anima e cervello per accogliere il popolo ansioso di salutare la squadra e i nuovi acquisti che oggi saranno presentati al completo in occasione dell’amichevole a porte aperte con la Juve Stabia. Ovvero: la società è stata costretta a rivedere i piani iniziali e dunque a incrementare notevolmente la capienza dello stadio inizialmente ridotta alla Tribuna Posillipo e all’anello superiore dei Distinti”. “Il Napoli abbraccia Napoli e la città si prepara in grande stile: le previsioni raccontano finanche della ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS iloggi sarà impegnato in una amichevole alcon tutti tifosi che aspettano la. “Le sole braccia del, questa volta, non basteranno. Macché: corpo, anima e cervello per accogliere il popolo ansioso di salutare lae i nuovi acquisti che oggi saranno presentati al completo in occasione dela porte aperte con la Juve Stabia. Ovvero: la società è stata costretta a rivedere i piani iniziali e dunque a incrementare notevolmente la capienza dello stadio inizialmente ridottaTribuna Posillipo e all’anello superiore dei Distinti”. “Ilabbracciae la città si prepara in grande stile: le previsioni raccontano finanche della ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Offerte dall'Inghilterra di 5 milioni di euro per Adam Ounas, il Napoli chiede di più - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Offerte dall'Inghilterra di 5 milioni di euro per Adam Ounas, il Napoli chiede di più - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Offerte dall'Inghilterra di 5 milioni di euro per Adam Ounas, il Napoli chiede di più - apetrazzuolo : CDS - Offerte dall'Inghilterra di 5 milioni di euro per Adam Ounas, il Napoli chiede di più - napolimagazine : CDS - Offerte dall'Inghilterra di 5 milioni di euro per Adam Ounas, il Napoli chiede di più -