Napoli | ambulanza in ritardo | autista preso a schiaffi e pugni Medico in fuga

occhio_notizie : La denuncia dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: 'Picchiato l’autista dell’ambulanza. Medico costretto a fug… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Aggressione a Napoli, autista di un'ambulanza preso a pugni - SkyTG24 : Aggressione a Napoli, autista di un'ambulanza preso a pugni - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, ennesima aggressione a un'ambulanza: pugni all'autista - andrea_falivene : RT @mattinodinapoli: Napoli, ennesima aggressione a un'ambulanza: pugni all'autista -

Sul posto, l'equipaggio che inizia le manovre di rianimazione cardiopolmonare - spiega l'associazione - e, in supporto, un'medicalizzata dall'Ospedale del Mare. 'Non è chiaro ancora il ...Sul posto i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di, della compagnia di ... Dopo il blitz Michele Costigliola è stato trasferito inpresso l'ospedale di Pozzuoli. ...Ponticelli. Sabato 22 agosto si è verificato l’ennesimo caso di aggressione a personale sanitario in servizio in Campania.Due pugni e uno schiaffo all’autista e i medico costretto a rifugiarsi nell’ambulanza. Si tratta dell’ennesima aggressione a personale sanitario avvenuta a Napoli e denunciata dall’associazione no pro ...