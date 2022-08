Lione | respinto l’assalto del West Ham a Paquetà | non bastano 50 milioni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) IlhadelHam a Lucas, rifiutando un totale di 50di euro offerti dagli inglesi. La società francese, infatti, per il talento mancino ex Milan, pretende una cifra pari ad almeno 10in più; il brasiliano ha performato nel migliore dei modi tra Ligue 1 ed Europa, mostrando il suo talento e diventando nuovamente tra i protagonisti anche in Nazionale. Qualora ilHam rilanciasse e arrivasse ai 60preventivati dalpotrà affiancare Gianluca Scamacca tra gli ex Serie A come componente degli Hammers. Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa attualmente in corso. SportFace.