Ladri in azione a Roma, la polizia ne arresta 5 in poche ore (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cinque arresti in poche ore. E' il bilancio dell'attività degli uomini di polizia. Servizio di appostamento per arrestare i Ladri di pneumatici Ladri di penumatici in azione. Ma non di qualsiasi modello di auto… di un tipo specifico. Gli agenti del Commissariato Appio dapprima hanno esaminato i video delle telecamere di zona, poi hanno organizzato un appostamento alle 4 e 30 di notte. Nel corso del servizio i poliziotti hanno visto arrivare un'auto con a bordo due uomini. I due sono scesi e hanno iniziato a svitare i bulloni dei quattro pneumatici. Una volta fatto hanno caricato le ruote nel portabagagli della loro auto e sono ripartiti. La Volante ha pedinato i due, senza farsi notare, fino a quando si sono fermati con la loro vettura accanto ad altre macchine parcheggiate.

