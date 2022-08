La Rappresentante di Lista lancia una t-shirt a sostegno dell’Ucraina con Save The Children (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Rappresentante di Lista lancia una t-shirt con Save The Children per sostenere i bambini colpiti dalla violenza della guerra in Ucraina A sei mesi dall’inizio dell’escalation del conflitto in Ucraina, e dopo il grande successo di Tocca a noi – Musica per la Pace, il grande concerto del 5 aprile scorso in Piazza Maggiore a Bologna, La Rappresentante di Lista rilancia il suo impegno al fianco di Save the Children per sostenere i bambini colpiti dalla violenza della guerra con una nuova iniziativa. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno infatti deciso di creare una T-shirt speciale, Ciao Ciao – LRDL per Save the Children, dedicata alla loro ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ladiuna t-conTheper sostenere i bambini colpiti dalla violenza della guerra in Ucraina A sei mesi dall’inizio dell’escalation del conflitto in Ucraina, e dopo il grande successo di Tocca a noi – Musica per la Pace, il grande concerto del 5 aprile scorso in Piazza Maggiore a Bologna, Ladiriil suo impegno al fianco ditheper sostenere i bambini colpiti dalla violenza della guerra con una nuova iniziativa. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno infatti deciso di creare una T-speciale, Ciao Ciao – LRDL perthe, dedicata alla loro ...

