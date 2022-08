"Là è a suo agio...". Così Salvini gela Di Maio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Di Maio come Rocky e Salvini come Drago: il ministro degli Esteri condivide un fotomontaggio sui suoi profili social. La replica della Lega Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dicome Rocky ecome Drago: il ministro degli Esteri condivide un fotomontaggio sui suoi profili social. La replica della Lega

LegaSalvini : #Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una c… - popoloZeta : RT @LegaSalvini: #Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una comoda p… - GolfieriEnrico : @juscogens4 oggi sul tg2 Carlo è stato veramente bravo e a suo agio - jjpauz : Le sue caratteristiche premiano i duelli aerei (54%) e le pressioni. Nell'ultimo terzo Milik è a quasi 10 con una %… - ultimora_pol : #Elezioni2022 #Lega: '#Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in u… -