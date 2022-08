Il peso di Draghi sull’opinione pubblica. Scrive D’Anna (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rien ne va plus. Sarà l’opinione pubblica a decidere la sorte dei candidati presentati dai partiti dopo un crescendo di notti dei lunghi coltelli ordite da leader talvolta padronali o dittatori, destinati tuttavia alla ghigliottina politica in caso di insuccesso. Chi più chi meno, con l’esclusione di Giorgia Meloni, tutti i sondaggisti prevedono infatti un lunedì 26 settembre nero, con una débâcle elettorale, per almeno quattro dei sette principali leader: Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Matteo Renzi ed Enrico Letta. Un lunedì nero senza altre chance. Oltre alla leadership rischiano infatti di non avere più un futuro politico. Il puzzle dei vincenti e dei perdenti è tuttavia ancora confuso, con variabili e possibili colpi di scena. La suspense delle affilate forbici delle proiezioni degli exit pool dell’alba del giorno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rien ne va plus. Sarà l’opinionea decidere la sorte dei candidati presentati dai partiti dopo un crescendo di notti dei lunghi coltelli ordite da leader talvolta padronali o dittatori, destinati tuttavia alla ghigliottina politica in caso di insuccesso. Chi più chi meno, con l’esclusione di Giorgia Meloni, tutti i sondaggisti prevedono infatti un lunedì 26 settembre nero, con una débâcle elettorale, per almeno quattro dei sette principali leader: Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Matteo Renzi ed Enrico Letta. Un lunedì nero senza altre chance. Oltre alla leadership rischiano infatti di non avere più un futuro politico. Il puzzle dei vincenti e dei perdenti è tuttavia ancora confuso, con variabili e possibili colpi di scena. La suspense delle affilate forbici delle proiezioni degli exit pool dell’alba del giorno ...

