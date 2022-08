I danni micidiali della cannabis «libera»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Hashish enon sono più quelle di trenta o quarant’anni fa, ma creano maggior dipendenza e, soprattutto, provocanoirreparabili fra gli adolescenti. Nel programma del Pd ci sono la riformacittadinanza, l’introduzione del matrimonio egualitario e lalizzazione. Di che si tratti è presto detto, perché i punti sventolati da Enrico Letta in campagna elettorale fanno parte da tempoproposta del Partito democratico. Per quanto riguarda la cittadinanza, il progetto è noto come Ius scholae e introduce il diritto a diventare italiani non per nascita o per permanenza nel nostro Paese, ma per studio. A prescindere da quando si sia giunti e da dove si siano aperti gli occhi sul mondo, dopo un certo periodo trascorso nelle aule ...