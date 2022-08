Highlights e gol Napoli-Juve Stabia 3-0 | amichevole 2022 VIDEO

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Glicompleti di, incontroorganizzato tra la seconda e la terza giornata della Serie A/2023. Gli azzurri hanno conquistato una vittoria che ha esaltato i 40mila del ‘Maradona’, presentando al meglio i nuovi acquisti del club partenopeo; in gol Ndombele, Ambrosino e Zerbin: 3-0 netto, con ognuno dei gol siglato nel corso del secondo tempo. In campo inoltre Raspadori e Simeone, a loro volta nuovi arrivi. Di seguito ilintegrale dei migliori momenti di3-0 () SportFace.

Davanti a 35 mila tifosi contro la Juve Stabia, il Napoli ha presentato al suo pubblico gli otto acquisti. Ndombele subito in, segnano anche ...Napoli Juve Stabia 3 0: videocon tutti idella partita,Ndombele,Ambrosino eZerbin. Ultime notizie calcio Napoli - Un buon test per il Napoli , che in casa davanti ad uno stadio Diego Armando Maradona ...Napoli - Juve Stabia highlights e gol, ecco le immagini della partita. Giornata di festa al Maradona: in gol Ndombele, Ambrosino e Zerbin ...