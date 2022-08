Giorno dell’Indipendenza ucraina | Mattarella | “L’Italia con Kiev | ora cessate il fuoco”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 24 agosto è ildell’: “Russia brutale,è con voi, ma ora serve la pace“. Il presidente della Turchia, Erdogan, sostienee dichiara che la Crimea non appartiene a Mosca. Si celebra oggi 24 agosto il 31° anniversariodell’dall’Unione sovietica a guida russa, nel 1991. Il Presidenteha inviato un messaggio al suo omologo Volodymyr Zelensky. “Va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità” afferma il capo dello Stato. “Per l’avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l’“. Sergio. Foto Ansa/Alessandro ...

'Combatteremo fino alla fine'. Lo ha scandito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa'Ucraina. 'Ognic'è un nuovo motivo per non arrendersi. Qual è per noi la fine della guerra Si diceva: la pace. Ora diciamo: la vittoria', ha affermato Zelensky, sottolineando ...Biden, che ha fatto l'annuncio in un comunicato nel'Ucraina, che segna anche i sei mesi dall'inizio'invasione russa, ha detto: "Sono orgoglioso di annunciare la ...