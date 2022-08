Ennesimo femminicidio. 56enne uccisa a mazzate a Bologna da un uomo che la perseguitava

marzio54 : Ennesimo femminicidio. A Bologna, una donna è stata uccisa a bastonate dal suo stalker che aveva già denunciato. Non finirà mai, purtroppo - elena__ba : Quando la rabbia non ti permette di trovare parole per un commento. Ennesimo femminicidio. Ennesimo! #femminicidio… - caterinacorda1 : RT @iSmie7nik: Se a #Piacenza lo stupratore fosse stato bianco oggi avremmo avuto l'ennesimo pippone sulla misoginia, il femminicidio, la m… - robbyfox21 : RT @iSmie7nik: Se a #Piacenza lo stupratore fosse stato bianco oggi avremmo avuto l'ennesimo pippone sulla misoginia, il femminicidio, la m… - giampafabrizio1 : RT @iSmie7nik: Se a #Piacenza lo stupratore fosse stato bianco oggi avremmo avuto l'ennesimo pippone sulla misoginia, il femminicidio, la m… -

Una donna di 56 anni è stata uccisa ieri sera a Bologna, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell'Arcoveggio, periferia della città. Si sarebbe trattato di un. Secondo le prime informazioni raccolte i sospetti si concentrerebbero su un uomo che da tempo la importunava e che sarebbe stato preso in consegna dalla polizia.Il teatro dell', sembra esploso al termine di una lite, e' la casa della coppia di anziani, in una tranquilla zona residenziale, alle porte di Torino. Lui originario di Fossano (...Una donna di 56 anni è stata uccisa ieri sera a Bologna, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell’Arcoveggio, periferia della città.Doveva essere una vacanza, si è trasformata in un femminicidio, l'ennesimo ma non per questo meno efferato. È avvenuto in una località turistica dell'Istria, in Croazia, a una trentina di chilometri d ...