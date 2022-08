Elezioni: scuole aperte d’estate, coding nella didattica, più autonomia, psicologi come docenti di sostegno. Il programma di Forza Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Garantiremo a tutti gli Italiani la democrazia, il benessere, la sicurezza una giustizia giusta, una vera e completa libertà". Così si apre il programma di Forza Italia per le prossime Elezioni politiche del 25 settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Garantiremo a tutti glini la democrazia, il benessere, la sicurezza una giustizia giusta, una vera e completa libertà". Così si apre ildiper le prossimepolitiche del 25 settembre. L'articolo .

orizzontescuola : Elezioni: scuole aperte d’estate, coding nella didattica, più autonomia, psicologi come docenti di sostegno. Il pro… - rgrendene : Per @Antonio_Tajani il 'diritto di educare da cristiani i nostri figli' deve essere pagato con i soldi pubblici. Ol… - RaffaeleCarcano : A destra si propone di dare altri soldi a chi si iscrive alle scuole private (che in maggioranza sono di proprietà… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Salvini: 'Proposte della Lega su scuole accolte da applausi al Meeting, fischi per il Pd' - PoliticaNewsNow : Elezioni, Salvini: 'Proposte della Lega su scuole accolte da applausi al Meeting, fischi per il Pd' -