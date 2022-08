Draghi agli italiani: “Andate a votare, il prossimo Governo supererà le difficoltà” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rimini – “Tra poche settimane gli italiani, sulle base dei programmi, sceglieranno il nuovo Parlamento e, su questo, invito tutti gli italiani ad andare a votare”. Così il premier Mario Draghi intervenendo al Meeting di Rimini. “L’Italia è un grande Paese che ha tutto quel che serve per affrontare le difficoltà”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, che si dice “certo che il prossimo Governo, di qualunque colore politico sarà, riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili: l’Italia ce la farà anche questa volta”. “Mi è stato chiesto quale sia la mia agenda”, ma “io posso fare solo una sintesi dei principi, del metodo utilizzato” e dei “risultati conseguiti”, ha spiegato il premier. “Io credo che saranno gli italiani ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rimini – “Tra poche settimane gli, sulle base dei programmi, sceglieranno il nuovo Parlamento e, su questo, invito tutti gliad andare a”. Così il premier Mariointervenendo al Meeting di Rimini. “L’Italia è un grande Paese che ha tutto quel che serve per affrontare le”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, che si dice “certo che il, di qualunque colore politico sarà, riuscirà a superare leche sembrano insormontabili: l’Italia ce la farà anche questa volta”. “Mi è stato chiesto quale sia la mia agenda”, ma “io posso fare solo una sintesi dei principi, del metodo utilizzato” e dei “risultati conseguiti”, ha spiegato il premier. “Io credo che saranno gli...

