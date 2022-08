De Laurentiis capolavoro Napoli | Monte ingaggi sceso a 73 milioni Sapete chi è il calciatore che guadagna di più?

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildela 73. De, Chiavelli e Giuntoli hanno sistemato i conti, rinforzando anche la squadra. Aurelio Deha fatto un vero e proprioeconomico-finanziario, il patron è riuscito nell’impresa di abbassare ildel club ma allo stesso tempo rinforzando la rosa con elementi di grande qualità. Mentre le Big della serie A, Inter e Juventus su tutte sono sotto la lente della UEFA per non aver rispettato il FPF, e sul mercato hanno attinto dal cimitero degli elefanti, ilha rinforzato la rosa senza svenarsi, come spiega il quotidiano il Mattino:a 73 ...