Ciclismo, morto a 37 anni Rab Wardell: due giorni fa si era laureato campione scozzese di MTB (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lutto nel mondo del Ciclismo britannico per l’improvvisa scomparsa di Rab Wardell, vittima di un malore durante il sonno e morto a 37 anni dopo soli due giorni dalla vittoria nel campionato nazionale scozzese di MTB XC. Una notizia sconvolgente e annunciata da Scottish Cycling, la federCiclismo scozzese, le cui parole sono state riportate dal Guardian. A ulteriore conferma arrivano anche le parole della pistard Katie Archibald, compagna di Wardell, secondo cui l’atleta ha subito un arresto cardiaco nelle prime ore del mattino di martedì. “Abbiamo pochissime informazioni in questa fase – si legge nella nota di Scottish Cycling – ma inviamo il nostro amore e supporto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lutto nel mondo delbritco per l’improvvisa scomparsa di Rab, vittima di un malore durante il sonno ea 37dopo soli duedalla vittoria nel campionato nazionaledi MTB XC. Una notizia sconvolgente e annunciata da Scottish Cycling, la feder, le cui parole sono state riportate dal Guardian. A ulteriore conferma arrivano anche le parole della pistard Katie Archibald, compagna di, secondo cui l’atleta ha subito un arresto cardiaco nelle prime ore del mattino di martedì. “Abbiamo pochissime informazioni in questa fase – si legge nella nota di Scottish Cycling – ma inviamo il nostro amore e supporto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro ...

sportface2016 : #Ciclismo Lutto per l'improvvisa scomparsa di Rab Wardell - mariali94316534 : RT @GuruNotizie: Padova, è morto Paolo De Zuani:grande patito di ciclismo e sponsor dello sport&n... #news #notizie #ultimenotizie #primapa… - GDS_it : È morto a Montréal, in Canada, a 66 anni, #GiacomoSimanella. A #Castelvetrano sono in tanti a ricordare il campione… - Tp24it : Morto in Canada Giacomo Simanella, un mito per gli appassionati di ciclismo di Castelvetrano - palermo24h : Morto in Canada Giacomo Simanella, un mito per gli appassionati di ciclismo di Castelvetrano -