Champions | Benfica | Maccabi e Viktoria Plzen qualificate ai gironi Giovedì il sorteggio con Milan | Inter | Juve | Napoli

(Di mercoledì 24 agosto 2022)Haifa eapprodano alla fase adiLeague. I portoghesi superano lo scoglio playoff battendo 3-0 al 'Da Luz' la Dinamo Kiev dopo il successo per 2-0 dell'andata L'articolo proviene da Firenze Post.

...qualificate alla fase a gironi diLeague oltre a quelle che si erano già guadagnate il posto in base ai risultati della scorsa stagione. Dopo aver già vinto all'andata per 2 - 0 il...Dieci gol, ma anche emozioni e colpi di scena che si rincorrono sulla strada verso la fase a gironi dellaLeague. Ilrispetta le attese e ribadisce la propria superiorità sulla Dinamo Kiev anche al ritorno davanti al proprio pubblico. Missione che invece fallisce a sorpresa la Stella ...Benfica, Maccabi Haifa e Viktoria Plzen approdano alla fase a gironi di Champions League. I portoghesi superano lo scoglio playoff battendo 3-0 al 'Da Luz' la Dinamo Kiev dopo il successo per 2-0 dell ...I primi verdetti dei playoff di Champions League sono arrivati tra sorprese e conferme. I match vedevano coinvolte 12 squadre dei vari campionati europei che si sono guadagnate la chance di accedere a ...