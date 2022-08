Catania | 13enne abusato dalla zia e da due amici di lei | arrestati per violenza sessuale di gruppo su minore

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Undi 13 anni ha subito abusizia paterna e da duedella donna durante una serata. Succede a Caltagirone, in provincia di(Sicilia), a pochi giorni dal compleanno del ragazzo, nel quale ha compiuto 14 anni. Quest’ultimo ha raccontato quanto vissuto alla madre e alla sorella maggiore. Così, circa una ventina di giorni fa, si sono diretti dai carabinieri e hanno sporto denuncia. L’inchiesta è stata chiusa in tempi record: ieri, 23 agosto, dopo che gli accusati sono stati interrogati dal Gip. La zia è stata arrestata, così come i due uomini complici delle violenze – di 41 e 49 anni – con l’accusa didisu minori. Il reato può essere punito fino a 12 anni di carcere. Il giorno delle violenze La festa in questione ...