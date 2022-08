Bremer ha fatto crack: Juventus disperata, Allegri corre ai ripari (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cerchiamo di capire perché si sta parlando di una possibile assenza di Bremer nel big match contro la Roma di sabato. Sono ore di riflessione in casa Juventus dopo il brutto zero a zero in casa della Sampdoria; un punto che ha portato tante domande in casa bianconera visto la mancanza di gioco e un reparto offensivo incapace, complici assenze importante, di pungere l’organizzata difesa bianconera. Poche le note positive e tra queste non troviamo Bremer che, specialmente nel primo tempo, ha faticato più del dovuto. LaPresseDopo pochi minuti dall’inizio del match, Bremer ha commesso un grave errore che sarebbe potuto costare carissimo alla Juventus salvata prima da Perin e poi dalla traversa. Da quel momento non è stata una grande serata per il centrale; l’ex Torino, nonostante non sia stato chiamato in ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cerchiamo di capire perché si sta parlando di una possibile assenza dinel big match contro la Roma di sabato. Sono ore di riflessione in casadopo il brutto zero a zero in casa della Sampdoria; un punto che ha portato tante domande in casa bianconera visto la mancanza di gioco e un reparto offensivo incapace, complici assenze importante, di pungere l’organizzata difesa bianconera. Poche le note positive e tra queste non troviamoche, specialmente nel primo tempo, ha faticato più del dovuto. LaPresseDopo pochi minuti dall’inizio del match,ha commesso un grave errore che sarebbe potuto costare carissimo allasalvata prima da Perin e poi dalla traversa. Da quel momento non è stata una grande serata per il centrale; l’ex Torino, nonostante non sia stato chiamato in ...

emaele81 : @mike_fusco Nessuno in società ha fatto proclami di vittoria sicura; da gennaio ad oggi hanno preso un campione per… - torinojazz : @Robertoro80 Con Allegri chi nn gioca sottotono? Bremer ha fatto un errore ad accettare quel trasferimento, avrebbe… - 84Andreac : @marifcinter Le idee purtroppo c'erano: fuori Skriniar dentro Bremer e Milenkovic. Il problema è che sono arrivati… - Fusillo16Luke : RT @umbasdeez: Pareggiamo una partita e: -vlahovic va via -calciopoli 2.0 -falliamo -tolgono la patria potestà a Bremer -l’Italia entra i… - mattiahiguain98 : @asiiiaaaaaa E l'hanno fatto capire chiaramente quando a gennaio Arrivabene disse che per prendere Vlahovic e Zakar… -