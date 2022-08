Bologna | donna uccisa a martellate sotto casa dal suo stalker

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tragedia a. Unadi 56 anni è stataa colpi di mazza e martello nella serata di martedì 23 agosto del 2022. I sospetti tutti su un 27enne,che la vittima aveva già denunciato in passato. Come riferito dai principali media laè deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. L’uomo è stato fermato. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Tragedia in Italia: il giovane cantante è morto sul colpo. Musica in lutto Unadi 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata, colpita con un martello, in via dell’Arcoveggio, periferia della città, nel cortile condominiale. Sarebbe stata finita a colpi di mazza e di martello. Quando le forze dell’ordine, allertate dai vicini che hanno sentito ...