“Bacia una ragazza”. Elodie, la bomba estiva è servita: beccata così dai paparazzi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Adesso questa sì che è una notizia pazzesca e inattesa. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di una Elodie sempre più vicina ad Andrea Iannone, infatti le voci su un presunto fidanzamento con l’ex di Belen Rodriguez erano sempre più insistenti. Stavolta però è stata beccata mentre si è scambiata un bacio con una donna. Sì, avete capito proprio bene: è stata immortalata in atteggiamenti molto dolci con una persona, la cui identità è già venuta fuori. Quest’ultima è molto amica con una vip italiana. Elodie e il bacio con questa donna stanno per diventare la novità più clamorosa del mondo gossip del post-Ferragosto. Nei giorni scorsi invece Deianira Marzano aveva ricevuto questa segnalazione: “Deiaaa, mercoledì sera al Sanctuary a Porto Cervo erano insieme e si sono Baciati diverse volte, oscura il mio nome se lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Adesso questa sì che è una notizia pazzesca e inattesa. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di unasempre più vicina ad Andrea Iannone, infatti le voci su un presunto fidanzamento con l’ex di Belen Rodriguez erano sempre più insistenti. Stavolta però è statamentre si è scambiata un bacio con una donna. Sì, avete capito proprio bene: è stata immortalata in atteggiamenti molto dolci con una persona, la cui identità è già venuta fuori. Quest’ultima è molto amica con una vip italiana.e il bacio con questa donna stanno per diventare la novità più clamorosa del mondo gossip del post-Ferragosto. Nei giorni scorsi invece Deianira Marzano aveva ricevuto questa segnalazione: “Deiaaa, mercoledì sera al Sanctuary a Porto Cervo erano insieme e si sonoti diverse volte, oscura il mio nome se lo ...

gselvaggia : RT @gervasoni1968: La dx del Cav era liberale in economia (almeno nelle intenzioni), questa è statalistico-corporativa. Era libertina, ques… - drndbl : RT @gervasoni1968: La dx del Cav era liberale in economia (almeno nelle intenzioni), questa è statalistico-corporativa. Era libertina, ques… - Umanisti40 : RT @gervasoni1968: La dx del Cav era liberale in economia (almeno nelle intenzioni), questa è statalistico-corporativa. Era libertina, ques… - giorgiogaias : RT @gervasoni1968: La dx del Cav era liberale in economia (almeno nelle intenzioni), questa è statalistico-corporativa. Era libertina, ques… - gervasoni1968 : La dx del Cav era liberale in economia (almeno nelle intenzioni), questa è statalistico-corporativa. Era libertina,… -