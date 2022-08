Aziende innovative, asse Italia-Messico: via al secondo round del concorso (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Associazione Economica del Messico in Italia (AEMI) in collaborazione con lo studio legale “Nunziante Magrone”, e l’Ambasciata d’Italia in Messico, hanno lanciato il secondo round del concorso “Digitalization Beauty Parade Italia-Messico“, rivolto alle Aziende innovative messicane (scale-up, startup e PMI) nel campo della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione. Il primo round, rivolto invece alle Aziende Italiane, si è chiuso lo scorso aprile. “Il progetto è rivolto a start-up, scale-up e PMI di entrambi i paesi e mira a facilitare l’accesso a nuovi mercati attraverso alleanze strategiche nonché a creare nuove opportunità di sviluppo del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Associazione Economica delin(AEMI) in collaborazione con lo studio legale “Nunziante Magrone”, e l’Ambasciata d’in, hanno lanciato ildel“Digitalization Beauty Parade“, rivolto allemessicane (scale-up, startup e PMI) nel campo della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione. Il primo, rivolto invece allene, si è chiuso lo scorso aprile. “Il progetto è rivolto a start-up, scale-up e PMI di entrambi i paesi e mira a facilitare l’accesso a nuovi mercati attraverso alleanze strategiche nonché a creare nuove opportunità di sviluppo del ...

