ASUS ROG presenta l’Have It All con tantissime novità

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 24 agosto 2022)ROG hato l’evento Have It All al Gamescom 2022. Lanciati tantissimi prodotti per il gaming, come i monitor delle serie Swift e le periferiche da gioco, oltre alle famosissime schede madri X670ERepublic of Gamers (ROG) hato nelle ultime ore l’evento Have It All in occasione del Gamescom 2022, a Colonia, in Germania. Questo è stato il primo evento ROG su larga scala che si è svolto in presenza dall’inizio della pandemia. Durante l’evento Have It All diROG, sono statitenel mondo del gaming, In quest’articolo mi mostrerò nel dettaglio i nuovi monitor Swift OLED, le nuove periferiche da gioco ed il nuovissimo sistema ROG Rapture GT6. Tralascerò i dettagli sulla nuovissima serie di schede ...