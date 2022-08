zazoomblog : Ardea provano il colpo “fotocopia” al Carrefour: con l’auto rubata si lanciano contro la vetrata del negozio (FOTO)… - CorriereCitta : Ardea, provano il colpo “fotocopia” al Carrefour: con l’auto rubata si lanciano contro la vetrata del negozio (FOTO) -

Il Faro online

...adospite in casa di un loro connazionale, sempre nel litorale laziale. Una visita indesiderata, con la banda poi scappata - come nei casi del Lido di Cincinnato e di Lavinio - con l'di ...Durante i controlli, i carabinieri hanno denunciato un 40enne del posto che è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico occultato nella sua, e un 35enne residente adtrovato ... Ardea, auto-ariete contro la saracinesca del Carrefour: il colpo nella notte Hanno tentato il colpo al supermercato Carrefour di Ardea usando l’auto come ariete. Ma qualcosa non deve aver funzionato dato che poi sono fuggiti via a mani vuote. E’ successo l’altra notte intorno ...Banda del sonnifero. Ancora una segnalazione per un furto in villa con i ladri all'opera mentre le vittime dormivano all'interno. Dopo i due casi raccontati da RomaToday il 18 ed il 19 agosto scorsi a ...