Alessandra | uccisa a 56 anni dall' ex compagno 27enne che la perseguitava

AGI - Una donna di 57 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa a Bologna in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città. Per il delitto è stato arrestato l'ex compagno 27enne, Giovanni Padovani. La donna sarebbe stata colpita con un martello. Gli agenti di polizia intervenuti dopo che i vicini avevano segnalato una violenta lite nel cortile condominiale. l'hanno trovata a terra, priva di conoscenza ma ancora viva, ma è morta per un grave trauma cranico poco dopo l'arrivo in ospedale. La donna aveva già presentato a fine luglio denuncia per stalking nei confronti di Padovani. Secondo quanto emerso, il ragazzo, un ex calciatore del Senigallia, in provincia di Ancona, è arrivato martedì in aereo a Bologna dalla Sicilia per attendere la donna sotto casa.

