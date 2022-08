Vuelta a España 2022 | Primoz Roglic è subito devastante | tappa e maglia a Laguardia

Leggi su oasport

(Di martedì 23 agosto 2022) Inizia nel migliore dei modi la rincorsa dialla quartaconsecutiva: lo sloveno, al rientro in terra iberica, trovala vittoria imponendosi in quel die cogliendo anche laRossa di leader della classifica generale. Sei corridori all’attacco nella prima fase di gara: Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), James Shaw (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH), Jarrad Drizners (Lotto Soudal) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Per loro vantaggio massimo di circa 3?, con il gruppo che ha gestito al meglio la situazione. I corridori sono stati raggiunti in vista del momento di svolta della: il GPM di Puerto de Herrera. Ritmo molto alto nel ...