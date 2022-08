Video stupro | Conte a Meloni | pubblicarlo non è segno di civiltà

gaiatortora : Appello a tutti i social rimuovete il video dello stupro #Twitter #Stupro - Giorgiolaporta : Avete strumentalizzato il corpicino esanime di un bimbo siriano di 3 anni per aprire un evento di partito e ora fat… - rulajebreal : Le vittime di stupro subiscono un doppio abuso: dallo stupratore e da chi insinua la loro complicità. Poi ci sono… - Laura49078314 : RT @HoaraBorselli: Al netto delle polemiche sul video dello stupro, avete letto un tweet di #Letta & company di solidarietà alla vittima di… - bollicinepffff : RT @fracco_: La vittima dello #stupro di Piacenza ha comunicato agli inquirenti di essere stata riconosciuta a causa del video. È disperata… -

Giuseppe Conte è intervenuto per attaccare Giorgia Meloni per il caso deldellodi Piacenza rilanciato dalla leader di Fratelli d'Italia. In uncostruito un po' secondo lo stile della comunicazione politica all'americana, con sottotitoli, musica di ...Dopo il Meeting di Rimini la leader di Fratelli d'Italia va ad Ancona, dove la accolgono duemila persone: 'I migliori ci hanno lasciato una situazione difficile', dice dal palco. Sulle devianze: 'Da ...Roma, 23 ago. (askanews) - Giuseppe Conte è intervenuto per attaccare Giorgia Meloni per il caso del video dello stupro di Piacenza rilanciato ...(Adnkronos) – “Adesso è partita un’indagine ma temo solo a danno della sottoscritta, come se il video l’avessi girato io, l’avessi pubblicato io, come se fossi stata io la prima a mettere on line ques ...